اكثر من ثلاثة الاف شكوى عنف ضد النساء تسجل منذ بداية العام الحالي

الخليج 365/ بغداد
كشفت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة أربيل، الخميس، أنها سجلت أكثر من 3 آلاف شكوى عنف ضد النساء منذ بداية العام الحالي، بينها شكاوى تتعلق بالتعذيب والإهانة والقتل.
وقالت المديرية الحكومية خلال مؤتمر صحافي في أربيل، إن "700 شكوى كانت متعلقة بتعرض نساء للتعذيب، و740 أخرى حول إهانات للمرأة، فضلا عن تسجيل 58 حالة انتحار، و13 جريمة قتل، و31 محاولة حرق لنساء".
وتابعت ان "حالات الإضرار بالنساء زادت في كردستان عن العام الماضي، وهناك 287 امرأة اضطررن للبقاء في مراكز خصصت لحمايتهن"، لافتة الى انه "تم القبض على أكثر من 300 متهم بالتورط في حالات عنف ضد النساء".
كشفت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة أربيل، الخميس، أنها سجلت أكثر من 3 آلاف شكوى عنف ضد النساء منذ بداية العام الحالي، بينها شكاوى تتعلق بالتعذيب والإهانة والقتل.
وقالت المديرية الحكومية خلال مؤتمر صحافي في أربيل، إن "700 شكوى كانت متعلقة بتعرض نساء للتعذيب، و740 أخرى حول إهانات للمرأة، فضلا عن تسجيل 58 حالة انتحار، و13 جريمة قتل، و31 محاولة حرق لنساء".
وتابعت ان "حالات الإضرار بالنساء زادت في كردستان عن العام الماضي، وهناك 287 امرأة اضطررن للبقاء في مراكز خصصت لحمايتهن"، لافتة الى انه "تم القبض على أكثر من 300 متهم بالتورط في حالات عنف ضد النساء".
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