المرور تدعو أصحاب سيارات الحمل والأجرة الخالية من اللوحات لمراجعة موقع الحسينية

الخليج 365/ بغداددعت مديرية المرور العامة، الخميس، أصحاب سيارات الحمل والأجرة الذين أنجزوا معاملاتهم في موقع الحسينية وتخلو سياراتهم من اللوحات المرورية إلى مراجعة الموقع يوم الاثنين المقبلة لتثبيت اللوحات.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على المواطنين ممن أنجزوا معاملاتهم في موقع الحسينية (الحمل والأجرة) فقط في الموقع أعلاه اقتضى مراجعتكم يوم الاثنين المقبل لغرض تثبيت لوحاتكم".



وأضاف إعلام المديرية، "سنعلن عن اللوحات الخصوصي حين الانتهاء من طباعتها في موقع الحسينية".

يذكر أن عملية توزيع اللوحات المرورية الخاصة بالمركبات بين المواطنين شهدت بطئا خلال الفترة الماضية.

