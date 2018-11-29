الكليات التي تم الاتفاق على تغيير دوامها لغاية الان في بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، عن اتفاقها على تغيير دوام عدد من الكليات في بغداد، مبينة ان ذلك يهدف الى تقليل الزخم المروري الحاصل في العاصمة.

وقال مدير السيطرة والمخابرة بالمديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الاتفاق على تغيير دوام كلية دجلة بحيث يكون يوم الخميس عطلة لها والسبت دوام رسمي فيها"، مبينا ان "الكلية ستعمل على توزيع الدوام اليومي في الكلية بين وجبات بتوقيتات متباينة".



واضاف انه "تم الاتفاق مع كلية الفارابي على ان يكون الدوام الرسمي فيها من السبت وحتى الاربعاء المقبل فيما يكون الخميس عطلة للكلية"، مشيرا الى ان "وقت الدوام سيكون من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا".

وتابع انه "تم ايضا الاتفاق على ان يكون الدوام الرسمي في كليات الاداب والعلوم الاسلامية وكلية التربية ابن الرشد وكلية العلوم السياسية من يوم السبت الى الاربعاء"، مشيرا الى ان "كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية سيكون الدوام فيها من الثامنة والنصف صباحا ولغاية الثانية ظهرا، اما المسائي فيبدا من الساعة الثانية ظهرا ولغاية الخامسة و50 دقيقة".

واكد ان "كلية التربية ابن رشد للعلوم السياسية في جامعة بغداد ان الدوام سيكون من السبت الى الاربعاء، والخميس عطلة رسمية"، لافتا الى ان "كلية العلوم الاسلامية جامعة بغداد يكون الدوام فيها من السبت الى الاربعاء، اما الخميس سيكون عطلة".

واوضح ان "الدوام الصباحي يبدا من الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا اما الدوام المسائي فيبدا من الساعة الثانية وحتى الخامسة بعد الظهر"، مضيفا ان "كلية الاداب في جامعة بغداد سيكون الدوام فيها من الاحد الى الخميس اما الاوقات فستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة والنصف عصرا للدوامين الصباحي والمسائي".

