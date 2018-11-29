الصدر يبحث مع كوبيتش الأوضاع السياسية في البلاد

الخليج 365/ بغدادبحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الخميس، الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن زعيم التيار الصدري "السيد مقتدى الصدر استقبل، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش في الحنانة".

وأضاف البيان، أن الطرفين "بحثا الأمور التي تخص البلد والملف السياسي"، مشيراً إلى أن "كوبيتش ثمّن المواقف الوطنية للسيد مقتدى الصدر".



وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى محافظة النجف.