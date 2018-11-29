نائب عن المحور يحمل سائرون والفتح مسؤولية تاخير استكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادحمل النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الخميس، كتلتي سائرون والفتح مسؤولية تأخير حسم المتبقي من الكابينة الوزارية، معتبراً أن وزارة الدفاع لم تكن السبب في تأجيل إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين إلى البرلمان لغرض التصويت عليها.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الدفاع لم تكن السبب في تأجيل عبد المهدي إرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في وزارة الداخلية"، مبيناً أن "الاتفاق السياسي بين سائرون والفتح كان هو السبب الأكبر في عرقلة استكمال الكابينة الوزارية وهما يتحملان المسؤولية".



وأضاف العيساوي، أن "المحور الوطني باعتباره الممثل الأول والوحيد للمكون السني فقد خول رئيس البرلمان لتقديم الأسماء لعدد من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء وترك الخيار له في اختيار الأنسب منهم"، لافتاً إلى أنه "تم تقديم أسماء شخصيات كبيرة بالخبرة والكفاءة والمهنية من الجيش العراقي من المكون الشيعي والسني وأيضاً الكردي من خلال ترشيح قائد القوة الجوية".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

