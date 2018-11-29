الخليج 365 تنشر تعليمات التعيين على حركة الملاك الدائم



تنشر وكالة الخليج 365، الخميس، تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الدائم. الخليج 365/ بغدادتنشر وكالة الخليج 365، الخميس، تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الدائم. وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع ان "العدد الجديد تضمن تعليمات رقم (10) لسنة 2018 الخاصة بالتعديل الثاني لتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2018". وادناه نص تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك:









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