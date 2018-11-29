الحلبوسي يؤكد وقوف البرلمان مع المطالب المشروعة لموظفي أجور وعقود الكهرباء

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، وقوف البرلمان مع المطالب المشروعة لموظفي أجور وعقود الكهرباء في التثبيت على الملاك الدائم.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى بمنسقية تظاهرات أجور وعقود وزارة الكهرباء في عموم العراق المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مشاكل الموظفين في الوزارة، والسبل الكفيلة لمعالجتها، ولا سيما موضوع تثبيتهم على ملاك الوزارة من خلال إضافة درجات وظيفية في الموازنة الاتحادية للعام المقبل".



وأشار البيان، إلى أن "الحلبوسي أكد وقوف السلطة التشريعية مع مطالب المعتصمين المشروعة في التثبيت على الملاك الدائم بالشكل الذي ينسجم مع منهاج الحكومة الجديدة".

وتابع، أن "الوفد استعرض لرئيس مجلس النواب إنجازاتهم بقطاع الكهرباء في عموم البلاد، وأعدادهم الحقيقية التي تقدر بنحو 33 ألف عقد و8 آلاف موظف أجر يومي، والبالغة 85 % من كوادر وزارة الكهرباء".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أعلنت، الاثنين (26 تشرين الثاني 2018)، عن توصلها لاتفاق يقضي بإدراج تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء ضمن الموازنة المالية لعام 2019.

