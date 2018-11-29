الموارد المائية تصدر بيانا بشأن الحديث عن غرق بغداد بالسيول

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الموارد المائية، الخميس، بياناً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تدفق سيول إلى بغداد، مؤكدةً أن الوضع "مطمئن ولا يدعو للقلق" لأن الطبيعة الجغرافية لبغداد لا تسمح للسيول باجتياحها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وردت في الآونة الأخيرة في وسائل الاعلام المختلفة ورود سيول إلى محافظة بغداد.

وأوضحت، أن "الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق كون الطبيعة الطوبوغرافية لبغداد لا تسمح للسيول باجتياحها، بل هناك أمطار متوسطة ستسقط خلال الايام المقبلة".



وأشارت الوزارة إلى أن "مناسيب نهر دجلة ما تزال مسيطر عليها وهناك استيعاباً كبيراً لنهر دجلة لإمرار أية كميات قادمة للنهر".