بالفيديو: مصير الاف المحاضرين المجانيين في بغداد لا يزال مجهولا

حتى الان، فإن مصير الالاف من المحاضرين المجانيين في مدارس العاصمة بغداد، لا يزال مجهولا، على الرغم من سلسلة التظاهرات التي نظموها، وانتجت لهم مجموعة من الوعود لا اكثر، على حدّ قولهم.

الحكومة المحلية في بغداد، برّرت موقفها ورمت الكرة في ملعب وزارة المالية، حينما كشفت عن اصدارها قراراً منذ السابع عشر من تموز الماضي، يقضي بتخصيص درجات الحذف والاستحداث في مديريات التربية الستة في المحافظة، حصرا الى المحاضرين، الا ان تنفيذه لا يزال معلقا لعدم اطلاق وزارة المالية للتخصيصات المالية الخاصة بتلك الدرجات.



القرار الذي مرّ عليه اكثر من اربعة اشهر، شمل جميع درجات الحذف والاستحداث للسنوات الممتدة بين العام الفين وثلاثة عشر حتى العام الفين وستة عشر، وكان شرط التعيين الاوحد فيه استمرار العمل للمحاضر في مديريات بغداد، يتنافس فيه المتقدمون وفق سنوات الخدمة باضافة عشر درجات على كل سنة، مع مراعاة الاختصاص بالكليات والمعاهد.

استمرار الوضع على ما هو عليه، أجبر المحاضرين على التهديد بترك العمل، وهو الامر الذي يهدد عجلة المسيرة التعليمية، خاصة وان المدارس تعاني من نقص واضح في الكوادر، تحاول المديريات سدّه بهؤلاء المحاضرين.

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