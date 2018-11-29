التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لخريجي الدور الثالث

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج القبول المركزي لخريجي الدور الثالث من الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2018/2019.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة ايهاب العتابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم قبول أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في الكليات والمعاهد ضمن قنوات القبول المركزي والمباشر والشهداء".



وأضاف العتابي، أنه "يمكن الاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة www.dirasat-gate.org"، داعياً الطلبة إلى "استكمال إجراءات التسجيل في جهة القبول بموعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق6 – 12 - 2018".