مطالب تركمان كردستان.. منصب طالباني ووزارة سيادية وعدة مديريات

الخليج 365/ بغداداعلنت الجبهة التركمانية في برلمان اقليم كردستان، الخميس، عن مطالبها لغرض المشاركة في الحكومة الجديدة للإقليم.

وقال عضو برلمان كوردستان عن الجبهة التركمانية آيدن معروف في مؤتمر صحافي عقده اليوم، عقب اجتماع للاحزاب التركمانية في كردستان لمناقشة مسألة مشاركتها في الحكومة الجديدة للإقليم، وتابعته الخليج 365، ان "هذا الاجتماع كان تشاوريا بشأن مشاركتنا في التشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان"، مبينا ان "الاحزاب التركمانية بصدد اعداد ورقة يتضمن مطالبها".



واضاف ان "الاحزاب التركمانية تطالب بمنصب النائب الاول لرئيس الحكومة مع وزارة سيادية، وبعدد من المديريات العامة"، لافتا الى ان "التركمان يريدون ان يشتركوا بقوة في الحكومة المقبلة للاقليم".

ويشغل قباد طالباني نجل السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني منصب نائب رئيس وزراء الاقليم في الحكومة الحالية.

