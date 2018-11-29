الاتحاد الوطني يطالب بتعويض المتضررين من حريق قيصرية كركوك الاثرية

الخليج 365/ بغدادطالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، بتعويض المتضررين من حريق قيصرية كركوك الاثرية، فيما دعت الى فتح تحقيق عاجل وفوري بالحادث.

وقالت الكتلة في بيان تلقتا الخليج 365، نسخة منه ان "قيصرية كركوك الاثرية التي تقع وسط السوق في الصوب الكبير تعرض مؤخرا الى حريق كبير التهمها بالكامل وتسبب باضرار مادية كبيرة جدا لمئات المحال التجارية"، مبينة ان "هذا الصرح التأريخي والارث الثقافي لجميع اطياف ومكونات كركوك الذين يشاركون فيه ويمارسون اعمالهم التجارية على حد سواء ولأهميته الاقتصادية بالنسبة للمحافظة".



وطالبت الكتلة بـ"تشكيل لجنة عليا تشرف عليها الحكومة الاتحادية للتحقيق العاجل والفوري في اسباب الحريق واجراء كشف شامل وتعويض المتضررين ماديا"، داعية الحكومة المحلية الى "المباشرة باجراءات اعادة اعمار السوق المتضرر وتوفير كافة الخدمات على ان يتم ذلك بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق والتعويض".

وشددت الكتلة على "ضرورة اهتمام وزارة الثقافة والسياحة والاثار الجدي بالموضوع واخذه بعين الاعتبار لاسيما وان هذا الصرح يشكل معلما من معالم كركوك الاثرية والذي يعود تأريخه لمئات السنين".

وتمكنت فرق الدفاع المدني، فجر الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق كبير اندلع في سوق القيصرية بمحافظة كركوك، ما ادى الى الحاق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية، دون وقوع اية خسائر بشرية.

فيما وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بـ"رفع الأنقاض وتشكيل لجنة للتحقيق"، مشيرا الى "اننا نعمل على دراسة عددا من المقترحات لانصاف المتضررين وضمان تخفيف أعباء الحريق عليهم".

