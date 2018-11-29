نائب: ضغوطات خارجية تمارس على عبد المهدي لاكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادانتقد النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري، الخميس، الضغوطات الخارجية التي تمارس على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاكمال الكابينة الوزارية، فيما اكد مضي تحالف الإعمار والإصلاح بمشروعه الاصلاحي لإنقاذ البلاد.

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "تحالفي الاصلاح والاعمار والبناء أعطوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الحرية المطلقة في اختيار كابينته الوزارية"، مبيناً ان "بعض الاطراف التي رفعت شعار الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة تنصلت عن ذلك".



واضاف المعموري ان "تحالف الاصلاح والاعمار ماضٍ في مشروع الإصلاح وهو يؤكد على اختيار وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة بعيداً عن التحزب"، مشيراً إلى ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد ابعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، واختيار شخصيات لها تجربة واقعية في المجال الأمني والعسكري".

وتابع المعموري ان "الصدر يريد تقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة وهو مطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان"، لافتاً إلى ان "كل الشارع العراقي ملتف حول الصدر ومؤيد تماماً بل وينادي بما يطالب به".

واكد عضو الكتلة "ليس لدينا عداء شخصي مع مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ونكن له كل الود والاحترام وإنما نريد تطبيق المعايير المهنية لاختيار المرشحين للوزارات الامنية"، محذراً "من التأثيرات الخارجية الاقليمية والدولية على رئيس الوزراء والكتل السياسية على اتمام مشروع اختيار الوزراء التكنوقراط لإنقاذ العراق".

واشار المعموري الى ان "الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب إذا ما منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو مشمول بالمساءلة والعدالة أو شهادته الدراسية مزورة"، داعياً رئيس الوزراء إلى "إرسال السير الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية قبل 48 ساعة من تقديمهم لتجنب المأزق الذي وقع به مجلس النواب في التصويت على الـ 14 وزيراً فيما سبق".

وبين المعموري ان "هناك شخصيات تتمتع بالكفاءة والمهنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهناك ضباط لديهم امكانيات أمنية وعسكرية عالية ممن قارعوا الإرهاب وتمكنوا من الانتصار عليه"، منتقداً "التدخلات والضغوطات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها رئيس الوزراء لتمرير اسماء بعينها لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية".

واعتبر المعموري ان "تشكيل الحكومة الحالية جاء بتوافق ما بين تحالفي الاصلاح والاعمار و البناء، لافتا الى ان "أغلب أعضاء مجلس النواب يؤيدون اختيار رئيس الوزراء كابينته الوزارية بحرية تامة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، اول امس الثلاثاء، أنه "لن يرضى" بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة "العظماء" الذين حرروا الأراضي من "داعش" وبدون تدخل أية كتلة أو حزب أو جهة.

