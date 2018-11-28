الجبهة التركمانية تهدد بسياسة"مختلفة"مع الحكومة

الخليج 365/ كركوكهددت الجبهة التركمانية، الاربعاء، باتباع سياسة "مختلفة" مع الحكومة اذا ابعد مرشحها عن نيابة رئاسة الجمهورية والكابينة الوزارية.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "سيكون نهج وسياسة الجبهة التركمانية مختلفة مع الحكومة الحالية في حالة استمرار ابعاد مرشح الجبهة من نيابة رئاسة الجمهورية والكابينة الوزارية".

وكانت الكتلة التركمانية في مجلس النواب طالبت، في (20 تشرين الاول 2018)، بتمثيل التركمان في الكابينة الوزارية كـ"استحقاق قومي وانتخابي"، فيما دعت الى منحهم احد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية.