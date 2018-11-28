مرور النهضة ترفع الكتل الكونكريتية عن شارع الحمام وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، أن مفرزة من قاطع مرور النهضة رفعت الكتل الكونكريتية عن شارع الحمام بأتجاه تقاطع ابن الجوزي وسط بغداد، مشيرة الى أن رفع الكتل جاء بناء على مناشدة وردت من احد المواطنين.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفرزة من قاطع مرور النهضة بأمرة العقيد احمد عبد الخالق آمر القاطع باشرت برفع الصبات الموجودة في بداية شارع الحمام ضمن شارع الهادي من تقاطع الفردوس بأتجاه تقاطع ابن الجوزي"، مبينة أن "عملية الرفع جاءت "بناء على مناشدة وردت من احد المواطنين".



واشار عبد الخالق الى أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام"، موضحا أن ذلك يأتي "بناء على المناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثير من الطرق والشوارع المغلقة في مدينة بغداد للاسهام في تخفيف الزخم المروري الحاصل في فترات الازدحام المروري الصباحي والمسائي في المدينة الحبيبة".