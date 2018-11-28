نائب عن نينوى يطالب بتدقيق اسماء الحاصلين على اراض بمحافظته منذ 10 حزيران 2014

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن محافظة نينوى، الاربعاء، عن وجود حالات فساد بتخصيص الاراضي والعقارات والمساطحات والاستثمار بالمحافظة منذ 10 حزيران 2014 وحتى اليوم، داعيا الجهات المختصة لتدقيق اسماء الحاصلين على تلك الاراضي، فيما هدد بجمع تواقيع لاصدار قرار برلماني ملزم بحال عدم اتخاذ اجراءات بصدد الموضوع.

وقال نايف الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة نينوى وللاسف الشديد اصبحت تنهش من هذا وذاك دون ان يشعر احد بمعاناتها"، مبينا ان "وفدا من المحافظة التقى رئيس الوزراء وقدم له عدة مطالب بينها ايقاف عمليات تخصيص الاراضي والعقارات والمساطحات والاستثمار بالمحافظة من 10 حزيران 2014 وحتى اليوم، لحين ايجاد الية مناسبة تسمح يتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من ذوي الشهداء والضحايا الذين قدموا اغلى مايملكون لتحرير المحافظة".



واضاف الشمري، ان "هناك معلومات لدينا بان الاراضي والعقارات والمسطحات اصبحت تعطى للمتنفذين والفاسدين بطرق غير قانونية"، مشددا على "ضرورة قيام هيئة النزاهة ووزير البلديات ومفتش وزارة البلديات وهيئة الاستثمار تشكيل لجنة لتدقيق من هم الذين يحصلون على هذه الاراضي والعقارات".

وهدد الشمري، انه "بحال عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف حالات الفساد، فاننا سنعمل على جمع تواقيع لادراج هذا الموضوع باقرب جلسة لمجلس النواب بغية مناقشة الامر والخروج بقرار ملزم يحمي حقوق ابناء المحافظة من الفاسدين".

يشار الى ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اعلن في 31 اب 2017 عن تحرير محافظة نينوى من بطش زمر داعش الارهابية التي جثمت على صدر المحافظة لثلاثة اعوام، وفي (17 تشرين الأول 2016)، انطلقت عمليات تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، واستعادت القوات الأمنية المشتركة، في (24 كانون الثاني 2017)، الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

