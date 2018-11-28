بالفيديو: الكتل السياسية تطرح اسماء مرشحيها والصراع على المناصب الحكومية مستمر!

كل سباقات العالم الماراثونية انتهت إلا في العراق الذي ينتظر استكمال الحكومة من رحم تنازل الكتل السياسية من استحقاقاتها الانتخابية والعرف السياسي المكتظ بالمصائب والذي حتّم أن تكون تلك الوزارة لمكون ما واخريات تمنح للطوائف والقوميات بعيدة عن اي معيار حقيقي للافضل.

ووسط هذا الجدل المعيب، أكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري ان قصي السهيل هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة التعليم العالم وفالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء لحقيبة الداخلية، فيما رجح ان يكون سليم الجبوري هو الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع.



وذكر النوري ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيأتي بما تبقى من كابينته الوزارية كاملة بعد استكمال الحوارات مع الكتل السياسية، مبينا ان هنالك ستّ وزارات حسمت بشكل نهائي. أما وزارتي الدفاع والداخلية مازالت الصورة لم تكتمل لهما.

وبالتزامن من هذا التصريح، كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس عن مرشح الاتحاد لحقيبة وزارة العدل حيث اكد ان خالد شواني هو مرشحهم لهذا المنصب، فيما رشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي لحقيبة الهجرة والمهجرين، مؤكداً توافق الكتل السياسية على ستّ وزارات ضمن ما تبقى من الكابينة الحكومية.

وأعلن شاويس ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لديها ثمانية عشر مقعداً بالبرلمان الاتحادي ورغم هذا فهي حتى اللحظة لم تحصل على أية حقيبة ضمن الكابينة الحكومية، معتبراً تأخير حسم الكابينة الوزارية يؤثر سلبا على تقديم الخدمات وتطبيق المنهاج الحكومي.

وفي سيناريو الصراع على المناصب الحكومية، كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار علي البديري عن أسباب تأجيل جلسة منح الثقة النيابية لما تبقى من الكابينة الوزارية، مبينا ان تحالف البناء فرض على الكتل السياسية ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وسليم الجبوري لوزارة الدفاع وإياد السامرائي لوزارة التخطيط دون فتح أي نقاش بهذه الأسماء ما تسبب في انتهاء المفاوضات.

وتبقى الايام المقبلة كفيلة بكشف طلاسم العملية السياسية والمناصب التي فرضتها على الشعب المغلوب الذي لا يزال ينتظر الامل المفقود من ممثلين له لا يمثلونه.

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