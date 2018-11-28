نائب: عبد المهدي بحال لا يحسد عليه وبعض الكتل خالفت وعودها له

الخليج 365/بغداداكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار اسعد ياسين، الاربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحال لايحسد عليه نتيجة الخلافات مع الكتل السياسية، فيما اشار الى ان بعض الكتل خالفت وعودها السابقة بمنح عبد المهدي الحرية الكافية لاختيار مرشحيه للحقائب الوزارية.

وقال ياسين في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك العديد من الاحاديث التي طرحت عبر وسائل الاعلام عن وصول توافقات على بعض الاسماء وحسم المتبقي من الكابينة الوزارية، لكن مالمسناه على ارض الواقع هو استمرار الخلافات وعدم الوصول الى اي توافق"، مبينا ان "هنالك كتل تصر على ترشيح اسماء محددة طرحت سابقا يقابلها رفض كامل من كتل اخرى لترشيح تلك الاسماء".



واضاف ياسين ان "المشكلة الاساس التي غطت على المشهد هي وزارتي الدفاع والداخلية ثم اضيفت اليها معضلة ومشكلة جديدة تمثلت بوزارة العدل من خلال الخلاف بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حولها"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء بحال لايحسد عليه نتيجة الخلافات مع الكتل السياسية".

ولفت ياسين، الى ان "حرية الاختيار التي منحت سابقا لعبد المهدي قد حجمت، كما ان الوعود التي قطتها بعض الكتل بمنحه مساحة كافية للاختيار قد عملت اليوم على مخالفتها"، موضحا ان "ذلك عقد المشهد وبحاجة الى وقت لحل المشاكل".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

