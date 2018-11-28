"حركة البشائر الشبابية" تستغرب التأخير "غير المبرر" لاستكمال التشكيلة الحكومية

الخليج 365/ بغدادأبدت "حركة البشائر الشبابية"، الأربعاء، استغرابها من التأخير "غير المبرر" لاستكمال التشكيلة الحكومية، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإمساك بزمام المبادرة وعرض المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في مجلس النواب.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظراً للظروف الصعبة في المجالات المختلفة التي يشهدها بلدنا العزيز والتي تستدعي حلولاً عاجلة، فإننا نلاحظ وباستغراب شديد عملية التأخير التي نعتقد أنها غير مبررة لاستكمال التشكيلة الحكومية وبما يمثل تجاوزاً للمُدد الدستورية".



وأضافت، أنه "انطلاقاً من حرصنا على ضرورة توفير الخدمات وتوفير فرص العمل لطوابير الخريجين والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية، فاننا ندعو وبكل اخلاص رئيس مجلس الوزراء للامساك بزمام المبادرة وعرض المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في مجلس النواب ولتتحمل الكتل السياسية مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتجاوز خلافاتها التي لاشك في أنها تلحق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".

وتابعت، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بالعمل الجاد ووفقاً للدستور والقوانين بتعزيز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز وينتهك حقوق ومصالح العراقيين بعيداً عن انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية وبما يعزز مكانة المؤسسات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي، فما قدمه الشعب العراقي من تضحيات كبرى في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي لايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ثمنه انفلات أمني هنا وهناك وبما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يدفعها العراقيون من جميع مكوناتهم".

