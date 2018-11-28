عبد المهدي يوافق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الاربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عقد جلسة استثنائية في محافظة البصرة، فضلا عن تشكيل مجلس اعمار المحافظة.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد مطالبات عديدة وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عقد جلسة استثنائية في البصرة لمناقشة الكثير من الامور التي تخص المدينة، فضلا عن تشكيل مجلس اعمار المحافظة"، مبينا انه "وافق على موضوع اخر يتعلق بالعشوائيات، حيث انه يجب توفير بديل قبل رفع التجاوز لما تعانيه بعض العوائل المتعففة من ظروف معاشية صعبة".
وبخصوص شريحة المنتسبين في وزارة الكهرباء من الاجراء اليوميين والعقود بين عواد أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تثبيت شريحة المنتسبين من العقود والأجراء اليوميين في وزارة الكهرباء".
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان الاخير اجتمع مع نواب محافظة البصرة وحكومتها المحلية.
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