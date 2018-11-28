المرور تعلن اعادة افتتاح شارع ابو نؤاس ذهابا وايابا اسفل الجسر المعلق

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن اعادة افتتاح شارع ابو نؤاس أسفل الجسر المعلق ذهابا وايابا.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اعادة افتتاح شارع ابو نؤاس أسفل الجسر المعلق وسط بغداد، ذهابا وايابا".

واضاف انه "بذلك سيكون الطريق مفتوح من الجادرية ولغاية جسر الاحرار مفتوح ذهابا وإيابا"، مشيرا الى ان "ذلك من شأنه تقليل الضغط والزخم ضمن الكرادة خارج والداخل".



يذكر ان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اكد في تصريح خص به الخليج 365، ان "المنطقة الخضراء ستفتح قريبا امام حركة العجلات من اجل تخفيف الزخم المروري الحاصل في العاصمة.