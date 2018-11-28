نائب يكشف عن سبب تأجيل فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

الخليج 365/ بغدادرجح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، الاربعاء، ان تكون هنالك ضغوطا تمارسها السفارة الامريكية في بغداد على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنع افتتاح مداخل المنطقة الخضراء، نافيا وجود اي معارضات او ضغوطات سياسية تمارسها احزاب لمنعه من الافتتاح.

وقال الغانمي في حديث لـ الخليج 365، انه "لا توجد معارضة او ضغوطات سياسية تمارس من قبل الأحزاب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنعه من افتتاح المنطقة الخضراء"، مبينا أن "هناك قد تكون معارضة من قبل السفارة الأمريكية وضغوطات تمارسها على عبد المهدي لمنع افتتاح مداخل المنطقة الخضراء".



واضاف الغانمي، "اننا تاملنا خيرا باعلان افتتاح المنطقة الخضراء امام المواطنين، لكننا حتى اللحظة لا نعرف السبب الحقيقي خلف تأجيل الافتتاح ولا حتى الموعد االنهائي لافتتاح المنطقة الخضراء".

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين.

وذكرت ان حركة السير ستفتح امام المركبات في الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، بالاضافة الى فتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق الرابط بين كرادة مريم وساعة بغداد.

والمنطقة الخضراء، هو الاسم الشائع للحي "المحصن" الذي يضم مقار الحكومة والبرلمان ومقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبلغ مساحتها تقريبا نحو 10كم²، وتعد أكثر المواقع العسكرية تحصنا.

