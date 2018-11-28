شيخ دلير: مناهضة العنف ضد المرأة لا يزال حبر على ورق

الخليج 365/ بغدادوصفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، اليوم الأربعاء، مناهضة العنف ضد المرأة بأنه لا يزال مجرد "حبر على ورق"، مبدية استغرابها من صمت الرئاسات الثلاث ازاء هذه الحملة.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "جميع الحملات التي تندرج تحت هذا المشروع هي شعارات فقط ولا يوجد أي تطبيق لها"، مؤكدةً أن "العنف ضد المرأة في تزايد مستمر رغم كل الأصوات التي تعالت من اجل مناهضته ورفضه في المجتمع".



وأوضحت أن "قرار مشاركة المرأة في المجتمع وتفعيل دورها ومنحها نسبتها في التمثيل الحكومي وفي الهيئات المستقلة هي شعارات يسوقها السياسيون دائما دون تطبيق"، مبينة ان "تهميش المرأة لا يزال قائم وسط مجتمع يتمتع بهيمنة ذكورية على جميع القرارات السياسية المهمة والتي نجد غالبيتها ضعيفة وغير مجدية".

واكملت "نستغرب من صمت الرئاسات الثلاث ازاء هذه الحملة، بعد ان سمعنا الكثير من الوعود في بداية تسلمهم لمناصبهم كشباب مدنيين في دعم المرأة ووضع خطة للنهوض بواقعها ضمن البرنامج الحكومي، الا إنهم لم يكلفوا أنفسهم بإصدار بيان تأييد لحملة مناهضة العنف ضدها أو إقامة مؤتمر يناقش هذه الحملة رغم مرور ايام على انطلاقها".

وناشدت بـ "ضرورة اعطاء اهمية ودور اكبر للنساء لاخذ مساحتهم في هذا المجتمع،متوقعة ان تسليم بعض الملفات للنساء او اخذ مشورتهم قبل اتخاذ القرار سيأتي بنتائجه الممتازة ايماناً منا بعقلية النساء وكيفية ادارتهم للدولة كما معمول به في الدول المتقدمة عندما نجدهن في مراكز قيادية مرموقة تؤهلهن من اتخاذ القرارات المناسبة بالنهوض بالبلد وتقدمه".

واختتمت شيخ دلير بيانها بالقول، "رغبت بتحويل جميع الشعارات الخاصة بمناهضة العنف ضد المراة ودورها الكبير في تحقيق السلام بالمجتمعات الناجحة الى واقع، ومنحهن مدة زمنية لاختيار تلك القدرات المغيبة في المجتمع العراقي".

