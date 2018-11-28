الكعبي والسفير الصربي يبحثان إمكانية دخول العراقيين إلى صربيا بدون فيزا

الخليج 365/ بغدادبحث نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع السفير الصربي في العراق اوروش بالوف، الأربعاء، إمكانية السماح للعراقيين بدخول صربيا بدون فيزا.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي التقى بالسفير الصربي في بغداد اوروش بالوف ونائب رئيس البعثة ايميلا مارينكوف".

وأضاف البيان، أن "الكعبي وبالوف بحثا إمكانية السماح للعراقيين من تجار ورجال أعمال وطلبة بدخول دولة صربيا بدون فيزا باعتباره أحد أهم مقومات تطوير العلاقات بين البلدين".



وتابع البيان، أنه "جرى الاتفاق على تفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية - الصربية، والمصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الدبلوماسي تمهيدا لعقد اتفاقية أوسع تتعلق بتسهيل دخول العراقيين من تجار ورجال اعمال ومستثمرين وطلبة الى صربيا، حيث نوه النائب الاول الى ان التعاون في هذه المجالات سيصب في مصلحة البلدين لكافة القطاعات وسيعزز مجالات تعاون اوسع وخاصة في المجالات العسكرية والطبية".

ونقل البيان عن الكعبي قوله إن "العراق يتمتع بعلاقات طيبة مع دولة صربيا تمتد لفترة طويلة، وهي أساس لتعزيز العلاقات بمختلف القطاعات منها التجارية والاستثمارية والعلمية والثقافية وغيرها".

