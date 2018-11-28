واشنطن تعلق على زيارة البارزاني الى بغداد

الخليج 365/ بغداد
نفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت، أي دور لبلادها في الزيارة التي اجراها مؤخرا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني الى بغداد.
وبشأن اتفاق كردستان والعراق على تصدير نفط كركوك قالت نويرت ان "العراق يستطيع ان يكون لاعبا مهما في سوق النفط العالمية من خلال عمليات تصدير النفط الخام".
يذكر ان زيارة مسعود البارزاني الى بغداد في 21 تشرين الثاني الحالي هي الاولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان، حيث التقى بعدد من المسؤولين بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.
نفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت، أي دور لبلادها في الزيارة التي اجراها مؤخرا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني الى بغداد.
وقالت نوير في مؤتمر صحفي انه "حسب معلوماتي انه لم يكن لنا أي دور في هذه الزيارة".
واضافت "اننا دائما نشجع اربيل وبغداد على اللقاءات والتحاور"، داعية الجانبين الى "ضرورة اجراء حوارات بناءة".
وبشأن اتفاق كردستان والعراق على تصدير نفط كركوك قالت نويرت ان "العراق يستطيع ان يكون لاعبا مهما في سوق النفط العالمية من خلال عمليات تصدير النفط الخام".
يذكر ان زيارة مسعود البارزاني الى بغداد في 21 تشرين الثاني الحالي هي الاولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان، حيث التقى بعدد من المسؤولين بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.
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