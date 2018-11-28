بارزاني يكشف توصله لتفاهمات "جيدة" مع بغداد بشأن المتنازع عليها

الخليج 365/ بغداداعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الاربعاء، عن توصله الى تفاهمات جيدة مع بغداد لحل مشاكل المناطق المتنازع، فيما اعتبر ان رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي "لايريد الاذى" لشعب كردستان.

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وتابعته الخليج 365، "دعونا دائما الى حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد عبر الحوار، لذلك ذهبنا الى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع ولم تكن أي من خطواتنا على حساب مبادئنا، واستراتيجياتنا".



واضاف "اجرينا حوارات جدية في بغداد بشأن المناطق الكردستانية المستقطعة من اقليم كردستان"، مشيرا الى "اننا توصلنا الى تفاهمات جيدة لحل مشاكل تلك المناطق عبر الحوارات والمادة 140 من الدستور العراقي".

وتابع البارزاني "لا اتصور ابدا ان يقدم عبد المهدي على ما فعله سابقه من قطع الموازنة واغلاق المطارات"، لافتا الى انه "لو حدث ذلك فانه يعني نهاية كل شيء".

يذكر ان زيارة مسعود البارزاني الى بغداد في 21 تشرين الثاني الحالي هي الاولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان، حيث التقى بعدد من المسؤولين بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.

