نائب: مديريات التربية في بغداد لم تلتزم بضوابط التعيين

الخليج 365/ بغداداتهم النائب عن كتلة سائرون صباح العكيلي، الأربعاء، مديريات التربية في بغداد بـ"عدم الالتزام" بضوابط التعيين في وزارة التربية، مؤكداً أن المدارس الواقعة شرق العاصمة بحاجة ماسة للمدرسين والمعلمين.

وقال العكيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على محافظة بغداد ومديريات التربية في العاصمة العمل وفق ضوابط التعيين والالتزام بالقرار الصدار من مجلس المحافظة لسنة 2018"، لافتا الى ان "من (ضمن) شروط التعيين الزام الكوادر التدريسية بالعمل بالاطراف لمدة خمس سنوات وعدم استثناء احد من ذلك وباثر رجعي من عام 2010 الى عام 2016".



وأضاف، أن "مديريات التربية في بغداد لم تلتزم بضوابط التعيين واعطت الموافقات الاصولية الكثير من الكوادر التدريسية لم يمض على تعينهم سنتان او ثلاث بالانتقال من الاطراف إلى المدارس القريبة من مناطق سكناهم، وهذا مخالف الضوابط التعيين في وزارة التربية".

وتابع، أن "محافظ بغداد عطوان العطواني ووزارة التربية ومديرياتها في بغداد مطالبين بالالتزام بالضوابط التعيين وعدم مخالفة القانون"، مؤكدا ان "مدارس الواقعة في مناطق شرق بغداد تعاني من نقص كبير في الكوادر التدريسية وهم بحاجه ماسة الى المدرسين والمعلمين لسد النقص في المدارس".

ودعا العكيلي محافظ بغداد ووزارة التربية، إلى "تفعيل قرار مجلس محافظة بغداد الخاص بارجاع الكوادر التدريسية للأطراف وباثر رجعي وايضاح اسباب عدم تطبيقه الغاية اللحظة".

