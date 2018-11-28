الانواء تنشر تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق

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الخليج 365/ بغداد
نشرت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق.
واضافت الهيئة ان " مناطقنا الحدودية شعروا بها في قضاء خانقين وكلار بشكل قوي"، مبينة انه "لم تردنا انباء عن حصول اضرار ".
نشرت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية سجلت هزة ارضية فجر اليوم وفي الساعة 2.50 بالتوقيت المحلي في سربيل زهاب الايرانية وتبعد 28 كم شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى ، مشيرة الى ان قوة الهزة بلغت 4.3 على مقياس رختر".
واضافت الهيئة ان " مناطقنا الحدودية شعروا بها في قضاء خانقين وكلار بشكل قوي"، مبينة انه "لم تردنا انباء عن حصول اضرار ".
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