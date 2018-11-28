عمليات بغداد: رفعنا 600 كتلة كونكريتية من جسر المعلق باتجاه ساحة الحسين

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن رفعها 600 كتلة كونكريتية من جسر المعلق باتجاه ساحة الحسين وسط العاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع 600 كتلة كونكريتية من الجسر المعلق باتجاه ساحة الامام الحسين قرب جسر الطابقين وسط بغداد".

واضاف الربيعي ان "بداية عام 2019 سيشهد تقليل الكثير من السيطرات في الشوارع"، لافتا الى ان "الايام المقبلة ستشهد افتتاح المنطقة الخضراتء والتي ستقلل من الزخكم المروري في العاصمة".



واعلنت مديرية المرور العامة، امس الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الامام الحسين وسط بغداد، مبينة ان ذلك سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة.