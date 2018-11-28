المنافذ الحدودية تتخذ قراراً بشأن استيراد السيارات المستخدمة

الخليج 365/ بغدادقررت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، السماح باستيراد السيارات المستخدمة "بدون ضرر"، فيما ناقشت تأمين الحماية للمنافذ الحدودية ومنع أدخال السيارات المتضررة، وتبسيط اجراءات دخول المجاميع السياحية الى مطار بغداد الدولي.

وجاء في بيان للهيئة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هيئة المنافذ الحدودية عقدت اجتماعها الدوري الحادي عشر لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته الوزارات والهيئات الممثلة العاملة في المنافذ الحدودية، وترأس الأجتماع رئيس المجلس كاظم العقابي والذي أشار في بداية حديثه الى موضوع السيارات المتضررة والتفريق بين المتضررة والمستخدمة لغرض الاستيراد ورفع توجيه المجلس بعد ان تم التصويت عليه لغرض تعميمه على المنافذ والذي تضمن (تعتمد اجازة الاستيراد بالاضافة الى مصادقة لجان الكشف الموقعي في المنافذ لغرض دخول السيارات المستوردة والمستخدمة بدون ضرر)".



وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الذي تناول عدة مواضيع ومنها مناقشة تأمين الحماية للمنافذ الحدودية ومهام مدير المنفذ الحدودي وطبيعة العلاقة بينه وبين الدوائر العاملة كما تم مناقشة موضوع منع إدخال السيارات المتضررة من خلال استضافة معاون مدير عام المرور العامة، كما ناقش المجتمعون جباية الرسوم الكمركية من قبل بعض مجالس المحافظات".

وأشار إلى مناقشة "التوصية المتعلقة بالقرار (3) من اجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمنظمة (الأسكوا)، كما تم تفعيل مكاتب وزراة التجارة في المنافذ الحدودية وتبسيط اجراءات دخول المجاميع السياحية الى مطار بغداد الدولي، ودعم الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية من تخصيصات (‎%‎50) والذي تم طرحه من قبل ممثل وزارة الثقافة".

وتابع، أنه "تمت مناقشة آلية العمل والتنسيق بين هيأة المنافذ الحدوديةومحافظة الأنبار لايجاد صيغة عمل مشتركة فيما يخص عملية الاستثمار في ساحات التبادل التجاري وساحات وقوف السيارات، كما طرح ممثل محافظة السليمانية عدم استئناف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية الدولي والجمهورية التركية"، مبيناً أن "الاجتماع اختتم باتخاذ عدة توصيات وإرسالها لغرض الحصول على موافقات أصولية وفق الضوابط القانونية من أصحاب القرار وأيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات في عمل كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

