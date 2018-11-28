المرور تصدر بيانا بشأن اللوحات المرورية

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن وصول وجبة من اللوحات المرورية الى موقعين في بغداد.

وقال النقيب فادي الخزعلي من اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وجبة من اللوحات المرورية وصلت الى موقعي تسجيل المشروع الوطني بغداد 1 وبغداد 2".

واضاف انه "سيتم استلام اللوحات يوم غد"، مشيرا الى ان "مديري المرور امر بالمباشرة بطباعة اللوحات فورا، وسيتم الاعلان عن موعد المراجعة قريبا جدا".



وتابع ان "تاخير اللوحات هو خارج إرادة المديرية".

يذكر أن عملية توزيع اللوحات المرورية الخاصة بالمركبات بين المواطنين شهدت بطئا خلال الفترة الماضية.

