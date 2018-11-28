القضاء يعلن اعتقال 44 متهماً بـ"الدكة العشائرية" في ميسان

الخليج 365/ بغدادأعلنت محاكم التحقيق في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، الأربعاء، عن توقيف 44 متمهاً بـ"الدكة العشائرية" في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محاكم التحقيق في ميسان وقفت 44 متهماً بقضايا االدكة العشائرية واتخذت الاجراءات كافة بحقهم وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف المركز، أن "محكمة تحقيق العمارة وقفت 30 متهماً فيما وقفت محكمة تحقيق المجر الكبير 6 متهمين ومحكمة تحقيق علي الغربي وقفت 3 متهمين فضلاً عن توقيف 5 متهمين من قبل محكمة تحقيق العدل".



وأشار إلى أن "المتهمين ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية في مناطق متفرقة من المحافظة وان المحاكم اتخذت بحقهم الإجراءات كافة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وفق التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى".