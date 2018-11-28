نواب نينوى يصدرون بيانا بشأن تصرف المحافظ تجاه احد مدراء مدارس المحافظة

الخليج 365/ بغدادأصدر نواب نينوى، الأربعاء، بياناً بشأن "التصرف المسيء وغير المسؤول" لمحافظ نينوى نوفل العاكوب بحق مدير مدرسة في المحافظة، داعياً مجلس المحافظة إلى "محاسبة" العاكوب.

وجاء في بيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يستنكر نواب محافظة نينوى التصرف غير المسؤول لمحافظ نينوى نوفل العاكوب بحق المدرس واهانته لشريحة المعلمين، وان هذا التصرف المسيء يعد تطاولاً على حرمة المؤسسة التربوية".



وأضاف نواب نينوى، "نطالب مجلس المحافظة اخذ دوره الرقابي في محاسبة المحافظ وممارسة صلاحيته بحقه على خلفيه اهانة العملية التروبوية، وبخلاف ذلك سيلجأ مجلس النواب الى مسائلة مجلس المحافظة والمحافظ على خلفيه تقصيره وعدم القيام بواجبه الرقابي".

وطالب نواب نينوى، مجلس النواب ولجنة التربية النيابية والجهات المعنية بـ"ضرورة تشديد العقوبات، ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية، وذلك مع ازدياد حالات الاعتداء على المعلمين، في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مؤرقة وخطيرة".

وأعربوا عن "رفضهم بأي شكل من الأشكال الاعتداء على المعلمين وان هيبة المعلم وكرامته من هيبة الوزارة، داعين المجتمع المحلي إلى "التصدي لمظاهر الاعتداء على المعلمين، وذلك تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في بناء وتنشئة أجيال المستقبل".

وأضاف نواب نينوى، أنه "بدورنا كنواب مراقبين ومشرعين سنسعى إعطاء المعلم حصانة تعيد هيبته، وفرض الأمن والأمان لمن يشاركون في بناء الجيل الذي يبني هذا الوطن".

وتابعوا، أنه "في نفس الوقت نستهجن وبنفس القدر إستخدام العنف والضرب ضد الطلاب من قبل المعلم لما يتركه هذا السلوك من آثار سلبية على نفسية الطالب وسلوكيته لاحقا، وعلى المعلمين ان يتصفوا بالحلم في التعامل مع الطالب ولا يمكن أن تفرض الهيبة بالأسلوب التعسفي وعلى المربين ان يكونوا على قدر المسؤولية واحترام القوانين والأنظمة المتبعة في التعامل مع طلبتهم ضمن سور المدرسة لخلق جيل بثقافة بعيدة عن ثقافة العنف".

