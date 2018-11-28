نائب يتحدث عن "السبب الحقيقي" لتأجيل جلسة استكمال الكابينة الحكومية

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الأربعاء، أن الخلاف بين كتلتي الفتح وسائرون على مرشحي باقي الكابينة الوزارية هو "السبب الحقيقي" لتأجيل جلسة التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية التي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "السبب المعلن لتأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء إلى الاسبوع المقبل بذريعة أن السير الذاتية للمرشحين لم تصل إلى أعضاء البرلمان كي يطلعوا عليها لم يكن السبب الحقيقي للتأجيل وهي أعذار غير مبررة"، مبيناً أن "البرلمان صوت على 14 وزيراً بالكابينة الوزارية دون أن تصل السير الذاتية قبل 48 ساعة بل بنفس اليوم وقبل ساعة من بدء التصويت".



وأضاف، أن "الخلافات السياسية الواضحة جرت البلد والبرلمان إلى هذه المشكلة التي نعتقد أن البرلمان لم يكن موفقاً في التعامل معها في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية الكبيرة التي يواجهها البلد"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي هو المسؤول عما حصل، خاصة أن البرلمان والكتل السياسية كانت جاهزة ومستعدة للتصويت وكان هناك شعور ورغبة بحسم المتبقي من الكابينة الوزارية بجلسة الثلاثاء".

وتابع، أن "ما يجري هو واقع حال فرض علينا اليوم وبالدورات السابقة وهناك ضغطاً موجهاً على عبد المهدي من قبل بعض الكتل السياسية، ونقولها بصراحة أن سبب التأجيل هو الخلاف وعدم الاتفاق بين فتح وسائرون بتقديم الكابينة"، مشدداً على أن "الخلافات على الوزارات الأمنية لكن لو تقدم عبد المهدي بما موجود لديه من أسماء فكان البرلمان سيحسم الجدل سواء بالرفض أو القبول بدل البقاء نراوح في أماكننا في رسالة سلبية للشارع".

وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس الأول الاثنين (26 تشرين الثاني 2018)، تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

