مجلس الوزراء يصوت على منح الاجازة الاستثمارية بمشروع هدرجة وتحسين البنزين بكركوك

الخليج 365/ بغدادصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على منح الاجازة الاستثمارية بمشروع هدرجة وتحسين البنزين بكركوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأوضح أنه "تم التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك".

