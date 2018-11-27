مجلس الوزراء يصوت على مشاريع الماء والصرف الصحي في البصرة

الخليج 365/ بغدادصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشاريع الماء والصرف الصحي في البصرة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأوضح أنه "تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة واعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة، وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والغاء الفقرة (2) من القرار آنفاً" .



واشار البيان الى انه "تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرة ومنحهاالاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".