كركوك تتصل بالثقافة لتخصيص مبالغ إعادة اعمار السوق التاريخي الذي احترق اليوم

الخليج 365/ بغدادأجرى محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ورئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الثلاثاء، اتصالا مع وزارة الثقافة لتخصيص مبالغ لإعادة اعمار المحال التاريخية بسوق القيصرية التاريخي الذي احترق اليوم في كركوك.

وقال بيان صدر، اليوم، عن المحافظة، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المحافظ راكان سعيد الجبوري بحث مع عضو مجلس النواب رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في محافظة كركوك".



واكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية التعاون والتنسيق، بما يعزز أمن محافظة كركوك، ويسهم بتقديم مزيد من الدعم للقوات الأمنية في جميع صنوفهاط، مشيرا الى أن "الجانبين ركزا على حادث حريق سوق القيصرية التأريخي الذي يحمل صورة لتأريخ وحضارة ومكانة كركوك عبر عقود، واهمية تظافر الجهود والعمل على إيجاد حلول وإجراءات تضمن إيجاد الية لتعويض المتضررين".

واجرى الجانبان، وفقا للبيان، "اتصلا مع وكيل وزارة الثقافة لغرض تخصيص مبالغ نحو إعادة اعمار المحال التاريخية بالسوق كونها محلات جزء من ذاكرة وأرث كركوك بما يخدم جميع مكونات كركوك".

ونقل البيان، عن محافظ كركوك تاكيده انه "وجه بتنظيف موقع الحادث والعمل على اجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث"، مؤكدا "تعاطف إدارة كركوك وحزنها الشديد على الحادث المؤسف وسعيها مع ممثلي مكونات كركوك لغرض اسعاف ومساعدة المتضررين، ونتوجه بشكرنا لمواطني كركوك لصبرهم وتعاونهم وتفانيهم لدعمهم إدارة كركوك والقوات الأمنية".

واعتبر رئيس الجبهة التركمانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذي اندلع صباحا في سوق القيصرية بمحافظة كركوك "ليس تماسا كهربائيا"، مشيرا الى أن هدف الحريق "ازالة معالم اثرية".

وتمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، من اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في سوق القيصرية بمحافظة كركوك.

وبحسب ما اكده مصدر امني فأن "الحريق ادى الى الحاق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية، دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".

من جانبه، وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بـ"رفع الأنقاض وتشكل لجنة للتحقيق"، مشيرا الى "اننا نعمل على دراسة عددا من المقترحات لانصاف المتضررين وضمان تخفيف أعباء الحريق عليهم".