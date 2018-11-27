فيسبوك يوثق صفحات الرئاسات الثلاث بالعلامة الزرقاء

الخليج 365/ بغداد
اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ، ان شركة فيسبوك قامت بتوثيق صفحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعلامة الزرقاء .
واشار مركز الاعلام الرقمي ان حسابات الرئاسات الثلاث ( برهم صالح - عادل عبد المهدي - محمد الحلبوسي ) اصبحت جميعها موثقة رسميا من قبل الشركة.
اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ، ان شركة فيسبوك قامت بتوثيق صفحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعلامة الزرقاء .
واوضح المركز ان هناك صفحات ناشطة على الفيسبوك تنتحل صفة رئيس مجلس الوزراء وتنشر اخبارا غير دقيقة، مبيناً ان مستخدمي فيسبوك يستطيعون الان تمييز الصفحة الحقيقية عن المزيفة بشكل سهل بعد توثيقها .
واشار مركز الاعلام الرقمي ان حسابات الرئاسات الثلاث ( برهم صالح - عادل عبد المهدي - محمد الحلبوسي ) اصبحت جميعها موثقة رسميا من قبل الشركة.
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