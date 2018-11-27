بالفيديو: بعد 16 يوما من الاعتصام موظفو عقود وزارة الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل

يتظاهرون ويعتصمون منذ فترات طويلة دون ان يحرك اي مسؤول ملف تثبيتهم، ورغم خطورة اعمالهم الا ان موظفي عقود وزارة الكهرباء لا يزالون يواظبون على العمل، لكنهم هدّدوا بالتوقف عن العمل في حال لم تنفذ مطالبهم .

ومن المفترض ان يتوقفوا عن العمل نهاية هذا الاسبوع لكنهم اعادوا النظر بهذا القرار بعد موجة العواصف والسيول التي تضرب البلاد تضامنا مع المحافظات المتضررة، لكن ما أثارهم موقف احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الذي جاء رافضا لمطالبهم .



ستة عشر يومًا من الاعتصامات المفتوحة في اغلب دوائر الكهرباء بعموم المحافظات ولاتزال مستمرة، اللجنة التنسيقية المركزية المنظمة لتلك الاعتصامات طالبت بعدم استخدام قضيتهم كورقة ضغط سياسي تمرر من خلالها الاتفاقات والتفاهمات السياسية المبطنة.

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