الحشد الشعبي في صلاح الدين يأسف لبيان مجلس المحافظة ويوضح: ماحدث مشاجرة

الخليج 365/ بغدادأصدر قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الثلاثاء، توضيحا بشأن مشاجرة حدثت في المحافظة، فيما ابدى استغرابه واسفه لبيان مجلس محافظة صلاح الدين من الحادثة.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لقاطع محافظة صلاح الدين صفاء الساعدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مشاجرة حدثت، اليوم، بين عناصر أمنية ومقاتلين في الحشد الشعبي في سيطرة تابعة للحشد الشعبي بمدينة تكريت"، مبينا أن "السيطرة بعيدة عن مبنى محافظة صلاح الدين".



وأضاف الساعدي، أنه "تم احالة قضية المشاجرة إلى التحقيق"، مؤكدا "اننا بدورنا أكدنا ضرورة ان يأخذ التحقيق مجراه بمحاسبة ومعاقبة المقصرين من اي طرف او جهة كانوا".

ونفى الساعدي "الانباء التي تحدثت عن تعرض مبنى محافظة صلاح الدين الى اعتداء او ما شابه ذلك"، لافتا الى ان "مثل هذه الحوادث البسيطة قد تحدث وتحل ولا يمكن لها ان تؤثر على مستوى العلاقة والتعاون بين الاجهزة الامنية والمحافظة".

وشدد على أن "قوات الحشد الشعبي تقوم بدور مهم في حفظ الأمن بمحافظة صلاح الدين واعادة جميع النازحين الى مناطقهم ودعم مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى "الدور الذي قام به الحشد الشعبي مؤخرا اثناء أزمة السيول والذي حظي بإشادة وشكر حكومة محافظة صلاح الدين المحلية".

وأبدى النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، رفضه ماوصفه بـ"الاعتداء" على مبنى الحكومة المحلية في صلاح الدين، فيما طالب بانسحاب الحشد من المدن.

وختم السامرائي تصريحه بأنه "يتمنى أن لا يتحول عمل فصائل الحشد من المساعدة بفرض الأمن وسلطة القانون إلى أعمال أخرى تنافي الواجب الذي كلفوا به وفقا للقانون".

واتهم مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، احد فصائل الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى المحافظة، وطالب الحكومة الاتحادية بسحب قطعات الحشد من تكريت.

