نائب عن نينوى يطالب بمحاسبة المحافظ واقالته "لإهانته" شريحة المعلمين

الخليج 365/ بغدادطالب نائب عن محافظة نينوى، الثلاثاء، مجلس المحافظة بمحاسبة المحافظ نوفل العاكوب واقالته وذلك "لاهانته" شريحة المعلمين، فيما هدد مجلس المحافظة بالمساءلة من البرلمان ورئيس الوزراء.

وقال النائب احمد الجبوري، في تغيردة عبر موقع "تويتر"، "على مجلس المحافظة أخذ دوره الرقابي في محاسبة المحافظ وإقالته عن التصرف المشين بحق المدرس وإهانته لشريحة المعليمن التربويين".



وأضاف أنه "بخلاف ذلك ستتعرضون للمسائلة من مجلس النواب ورئيس الوزراء لعجزكم عن المحاسبة والرقابة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب وهو يوبخ مدير مدرسة بعد اقدام الأخير على ضرب تلاميذ مدرسته.