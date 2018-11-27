الخليج 365/ بغداد
طالب نائب عن محافظة نينوى، الثلاثاء، مجلس المحافظة بمحاسبة المحافظ نوفل العاكوب واقالته وذلك "لاهانته" شريحة المعلمين، فيما هدد مجلس المحافظة بالمساءلة من البرلمان ورئيس الوزراء.
وقال النائب احمد الجبوري، في تغيردة عبر موقع "تويتر"، "على مجلس المحافظة أخذ دوره الرقابي في محاسبة المحافظ وإقالته عن التصرف المشين بحق المدرس وإهانته لشريحة المعليمن التربويين".
وأضاف أنه "بخلاف ذلك ستتعرضون للمسائلة من مجلس النواب ورئيس الوزراء لعجزكم عن المحاسبة والرقابة".
طالب نائب عن محافظة نينوى، الثلاثاء، مجلس المحافظة بمحاسبة المحافظ نوفل العاكوب واقالته وذلك "لاهانته" شريحة المعلمين، فيما هدد مجلس المحافظة بالمساءلة من البرلمان ورئيس الوزراء.
وقال النائب احمد الجبوري، في تغيردة عبر موقع "تويتر"، "على مجلس المحافظة أخذ دوره الرقابي في محاسبة المحافظ وإقالته عن التصرف المشين بحق المدرس وإهانته لشريحة المعليمن التربويين".
وأضاف أنه "بخلاف ذلك ستتعرضون للمسائلة من مجلس النواب ورئيس الوزراء لعجزكم عن المحاسبة والرقابة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب وهو يوبخ مدير مدرسة بعد اقدام الأخير على ضرب تلاميذ مدرسته.
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن نينوى يطالب بمحاسبة المحافظ واقالته "لإهانته" شريحة المعلمين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .