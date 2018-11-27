السامرائي: نرفض الاعتداء على مبنى حكومة صلاح الدين ونطالب بانسحاب الحشد

الخليج 365/ بغدادأبدى النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، رفضه ماوصفه بـ"الاعتداء" على مبنى الحكومة المحلية في صلاح الدين، فيما طالب بانسحاب الحشد من المدن.

وقال السامرائي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاعتداء الذي تعرض له مبنى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين من قبل أحد فصائل الحشد الشعبي إثر مشاجرة بين حماية المحافظ وأحد أفراد فصيل تابع للحشد والذي اعترض موكب المحافظ".



وأكد السامرائي انه "في الوقت الذي نسجل احترامنا لكل التضحيات التي قدمها مقاتلو الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحشد الشعبي لطرد الإرهاب فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالسياقات العسكرية والإجراءات القانونية وعدم الاعتداء على المؤسسات الحكومية أو المصالح والمنشآت العامة والخاصة ".

وحمّل السامرائي "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية عن محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الاعتداءات".

كما طالب السامرائي "بضرورة انسحاب قطعات الحشد الشعبي وتسليم زمام الأمور الأمنية بالكامل داخل المدن المحررة للشرطة والجيش ووفقا لخطة أمنية تضعها الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومة المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه".

وختم السامرائي تصريحه بأنه "يتمنى أن لا يتحول عمل فصائل الحشد من المساعدة بفرض الأمن وسلطة القانون إلى أعمال أخرى تنافي الواجب الذي كلفو به وفقا للقانون".

واتهم مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، احد فصائل الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى المحافظة، وطالب الحكومة الاتحادية بسحب قطعات الحشد من تكريت.

