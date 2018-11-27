بالفيديو: قصة صابرين المؤثرة هكذا أصيبت بالعمى بعد أن رماها زوجها

امرأة بين الحياة والموت، هكذا بدت صابرين وهي تنازع بسبب الجفاف الذي اصابها نتيجة نقص الغذاء والماء بعد احتجازها لسنة كاملة من قبل زوجها داخل غرفة مظلمة. صابرين التي كانت تعمل كمعلمة للاطفال، رماها زوجها امام باب اهلها بعد تعذيبها ولاذ بالفرار كما تقول عائلتها.

ويناشد ذوو المعنفة الجهات الحكومية كافة ومنها وزارة الصحة والداخلية النظر بقضية ابنتهم والوقوف بجانبها، بعد الضرر الذي تعرضت له جراء الحبس الجائر.



حالة صابرين الانسانية ربما هي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة من نوعها، في ظل غياب لمحاسبة من يقوم بهكذا جرائم انسانية، ومناشدات لايقاف هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في الاونة الاخيرة.

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