هزة ارضية جديدة تضرب خانقين في ديالى

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، الخميس، أن هزة ارضية ضربت مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، هي الثانية خلال ساعات.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية في تمام الساعة 2:05 من بعد ظهر اليوم، وبقوة 3.4 على مقياس ريختر.

واضاف البيان ان الهزة كانت على بعد 24 كيلومترا من مركز المدينة، وكانت على عمق 10 كيلومتر من باطن الارض، مشيرة الى انه تم الشعور بها من قبل المواطنين في قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها، مؤكدة عدم تسجيل اي اضرار مادية او بشرية.



وكانت هيئة الانواء الجوية اعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أن هزة ارضية ضربت خانقين وكلار بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر.