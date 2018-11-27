نائب: تحالف المحور متماسك والزوبعة الإعلامية عارية عن الصحة

الخليج 365/ بغداداكد القيادي في تحالف المحور الوطني النائب علي الصجري، الثلاثاء، ان التحالف متماسك، مشيرا الى ان ما يشاع من خلافات او انشقاقات "زوبعة إعلامية" لا صحة لها.

وقال الصجري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "علاقتنا بالنائب ليث الدليمي مبنية على أساس الاحترام والإخوة ولن تتأثر مهما حاول المتربصين ان يسعوا لذلك، ولن نقبل اي إساءة له من اي جهة لانه ظلم ولا نريد ان يتكرر هذا الظلم".



واضاف الصجري، "نحن ماضون بالمشروع الوطني وما يشاع من خلاف عارٍ عن الصحة وهو يمثل شريحة اوصلته الى البرلمان والقضاء براءة من كل التهم ونسعى اليوم الى خلق جو من التسامح و وضع اليد باليد من اجل بناء الدولة ومؤسساتها وتشخيص الأخطاء والنهوض بواقع كل ما يخدم ابناء الوطن".