محافظ كركوك يؤكد للعلاق اهمية دعم الحكومة لمطالب المحافظة بزيادة الكهرباء

الخليج 365/ بغداداكد محافظ كركوك راكان الجبوري للأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الثلاثاء، اهمية دعم الحكومة لمطالب المحافظة بزيادة حصتها من التجهيز للطاقة الكهربائية.

وقال موقع رئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "العلاق استقبل اليوم محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وبحث معه جهود تأمين افضل الخدمات لمواطني كركوك وسبل إنجاح خطة إعادة الإستقرار للمناطق المحررة".



واضاف الموقع، أن "الجبوري قدم خلال اللقاء عرضا لواقع عمل الدوائر الخدمية بالمحافظة وجهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في ضوء دعم الحكومة الإتحادية والمتابعة والإسناد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة لخطة إعادة الإستقرار في قضاء الحويجة ونواحيها"، مؤكدا على "أهمية دعم الحكومة لمطالب إدارة كركوك ومواطنيها بإنصافها في زيادة ساعات التجهيز للكهرباء وصيانة محطة تازة وضمان تجهيز المستثمر في إقليم كوردستان العراق لحصة كركوك وفق العقد المبرم بطاقة 250 ميكا واط".

وتابع الموقع، أن "المحافظ قدم شرحا للأعمال الجارية في تنفيذ متطلبات تشغيل مطار كركوك المدين كونه واحدا من اهم المشاريع التي تخدم مواطني كركوك بجميع مكوناتهم".

واوضح الموقع، أنه "جرى خلال اللقاء أيضا التأكيد على أهمية دعم وتنسيق وتسهيل عمل المنظمات الدولية لما تقوم بها من جهود في إنجاح خطة إعادة الأستقرار للمناطق المحررة".

