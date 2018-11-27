العوادي: تغريدة ماكغوك واحدة من تقارير الادارة الامريكية المغلوطة والمجافية للواقع

الخليج 365/ بغداددعا عضو لجنة النفط والطاقة بالبرلمان السابق عواد العوادي، الثلاثاء، الحكومة والقيادة الجديدة في وزارة الكهرباء للتتعامل بحزم وقوة ومهنية مع الشركات العالمية كافة مع مراجعة كافة العقود السابقة بعيدا عن الضغوط الامريكية، فيما اعتبر ان تغريدة المبعوث الامريكي بريت ماكغورك بشأن شركة جنرال الكتريك هي واحدة من تقارير الادارة الامريكية المغلوطة والمجافية للواقع.وقال العوادي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة الامريكية مازالت تتخبط بالعراق سياسيا وامنيا واقتصاديا واحد هذه الاساليب هو التقرير الخاطئ والمغلوط واخفاء الحقائق ومجافاة الواقع ومنها ماجاء بتغريدة المبعوث الامريكي بريت ماكغورك بان شركة جنرال الكتريك وضعت اللمسات الاخيرة لتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية بالعراق وهي كذبة تضاف الى سجل كذب الادارة الامريكية"، مبينا ان "العراق بحاجة الى شركات كبيرة ورصينة في مجال الطاقة ولاننكر بان العراق فيه مافيات فساد كبيرة في جميع المجالات خصوصا حكومتي المالكي في 2006 و2010".

واضاف العوادي، ان "السؤال الى ماكغورك هو هل يعلم بان شركة GA تعمل في العراق منذ عام 2004 ولحد الان فاين كانت هذه اللمسات وهل يعلم بان الشركة تعتمد على مقاولين واشخاص فاشلين وفاسدين في ادارة المشاريع وان لديها خسارة في مجال الطاقة في العالم وصل الى اكثر من عشرين مليار دولار وقد تم تغريمهم عنها في دول اخرى وليس فقط في العراق وان هنالك مشاريع في العراق وصلت فيها النسبة الى 30% فقط بسبب الفشل والفساد"، لافتا الى ان "الحكومة الامريكية هي من تختلق الازمات ولازالت تدعي محاربها للارهاب وهي كاذبة وتقاريرها وهمية مشابهة للتقارير التي اعدتها التي مهدت لاحتلال العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل وساهمت بتدمير وتفكيك المنظومة العسكرية والامنية بذريعة ولاءها للنظام اضافة الى تدمير البنى التحتية ".

واشار العوادي، الى انه "لايخفى على احد ان مثل هذه التصريحات ماهي الا تنافس بين شركات عالمية بسبب عدم استقرار وضع الطاقة في العراق ،بالتالي فنحن ندعو الحكومة العراقية والقيادة الجديدة في وزارة الكهرباء بان تتعامل بحزم وقوة ومهنية وان تضع نصب اعينها مصلحة العراق والعراقيين اولا واخيرا وان تتعامل مع الشركات العالمية كافة بكل شفافية مع مراجعة كافة العقود السابقة وتشخيص حالات التلكؤ والفشل التي شابت مشاريع شركة GA وبشكل قانوني بعيدا عن الضغوط الامريكية ".

وكان المبعوث الأميركي بريت ماكغورك قال، اليوم الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018 في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "أخبار جيدة.. جنرال الكتريك اليوم وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التجارة العراقي لتعزيز قدرة شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشكل كبير قبل الصيف".

واعلنت شركة جنرال الكتريك، في 21 تشرين الاول الماضي، عن توقيعها اتفاقية تعاون مبادئ مع الكهرباء لتطوير قطاع الطاقة، مشيرة الى انها ستقوم بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عدة.

