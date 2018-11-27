الاسبوع المقبل.. ذي قار توزع 1900 قطعة ارض للمعلمين

الخليج 365/ بغداداعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء ،عن قرب توزيع 1900 قطعة ارض سكنية ضمن الوجبة الاولى لشريحة المعلمين اضافة للشرائح المشمولة الاخرى.

وقال الناصري، في بيان اصدره، اليوم، عقب اجتماع اللجنة العليا لتوزيع الاراضي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكومة المحلية ستوزع 1900 قطعة ارض سكنية ضمن الوجبة الاولى لشريحة المعلمين في المقاطعة التي تم تخصيصها لنقابة المعلمين سابقا في منطقة المصطفاوية خلف جامعة ذي قار غرب الناصرية".



وأضاف الناصري، ان "الوجبة الجديدة من توزيع قطع الاراضي ستشمل ايضا شرائح اخرى من ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين في عدد من الاقضية والنواحي بالاضافة الى مركز المحافظة".

واشار الناصري الذي يراس اللجنة العليا لتوزيع قطع الاراضي، ان "ادارة المحافظة عازمة على انصاف جميع الموظفين والشرائح الاجتماعية التي لم تحصل على استحقاقها في تخصيص قطع الاراضي السكنية" ، مؤكداً ان "ذي قار وزعت اكثر من 35 الف قطعة ارض سكنية في عموم المحافظة ولكافة الشرائح".

يذكر ان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن عن تخصيص مقاطعات متكاملة تضم اكثر من 15 الف قطعة ارض للنقابات والاتحادات المشمولة بضوابط توزيع قطع الاراضي السكنية لاقامة احياء لمنتسبيها.

