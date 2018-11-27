مطالبون بالتعيين في شركة نفط البصرة يقطعون شارعاً والقوات الأمنية تعيد افتتاحه

الخليج 365/ البصرةشارك العشرات من المطالبين بالتعيين في شركة نفط البصرة، الثلاثاء، في تظاهرة احتجاجية تضمنت حرق اطارات سيارات وقطع أحد الشوارع الحيوية بها، ثم تدخلت القوات الأمنية وأعادت فتح الشارع.

وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن عدداً من الشباب الذين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم في شركة نفط البصرة وتحسين أحوال المحافظة تظاهروا قرب مقر الشركة وأضرموا النار في اطارات سيارات وقطعوا بها أحد الشوارع الحيوية في مركز المحافظة، مبيناً أن القوات الأمنية حضرت على الفور ورفعت الاطارات وأعادت فتح الشارع.



يذكر أن عدداً من الناشطين ينفذون اعتصاماً منذ أسابيع أسفل مجسر تقاطع التربية الواقع قرب مقر شركة نفط البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات وتوفير فرص عمل للعاطلين.