نائب يكشف عن مرشحي حزبي الطالباني والبارزاني لوزارتي العدل والهجرة

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الثلاثاء، أن خالد شواني هو مرشح الاتحاد لحقيبة وزارة العدل، فيما رشح الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي لحقيبة الهجرة والمهجرين، مؤكداً توافق الكتل السياسية على 6 وزارات ضمن الوزارات المتبقية في الكابينة الحكومية.

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لديها 18 مقعداً بالبرلمان الاتحادي ورغم هذا فهي حتى اللحظة لم تحصل على أية حقيبة ضمن الكابينة الحكومية"، مضيفاً أننا "أعلنا مراراً وتكراراً أننا عازمون على المشاركة في الحكومة وصناعة القرار بما يخدم العراق وشعبه بمختلف مكوناته".



وأوضح شاويش، أن "الاتفاقات النهائية تشير إلى منح الكرد وزارتين بالمتبقي من الكابينة الوزارية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد رشح خالد شواني لوزارة العدل، فيما رشح الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي لحقيبة وزارة الهجرة والمهجرين".

وتابع، أن "المعلومات التي لدينا بأن ست وزارات أصبحت محسومة بالتوافق، اما وزارتي الدفاع والداخلية فما زال الحوار مستمراً عليهما ولم يتم الحسم بانتظار مشاورات اللحظات الأخيرة للوصول لنتائج نهائية للمضي بحسم وزارات الملف الامني"، معتبراً أن "تأخير حسم الكابينة الوزارية يؤثر سلبا على تقديم الخدمات وتطبيق المنهاج الحكومي".

وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين (26 تشرين الثاني 2018)، تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

